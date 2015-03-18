表格：沪港通活跃股一览--3月18日

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港3月18日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 68.79 14.19 买入成交金额 42.35 8.30 卖出成交金额 26.44 5.88 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 266,234,083 194,487,706 460,721,789 2 航天动力 297,618,946 139,460 297,758,406 3 中信证券 152,169,459 108,791,879 260,961,338 4 南方航空 155,469,273 33,399,623 188,868,896 5 大秦铁路 47,909,447 132,086,746 179,996,193 6 上海机场 158,886,288 10,230,794 169,117,082 7 风帆股份 1,749,029 147,961,303 149,710,332 8 恒生电子 11,228,506 136,855,175 148,083,681 9 青岛海尔 43,039,742 92,268,845 135,308,587 10 贵州茅台 104,774,211 29,206,566 133,980,777 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 汉能薄膜发电 42,053,380 145,374,700 187,428,080 2 阿里影业 63,182,400 16,194,400 79,376,800 3 中海油田服务 20,222,080 31,954,280 52,176,360 4 中国建材 40,038,240 742,920 40,781,160 5 保利协鑫能源 10,530,900 22,966,670 33,497,570 6 吉利汽车 24,538,650 7,157,150 31,695,800 7 中国南方航空 5,998,020 21,200,020 27,198,040 8 中国平安 10,856,100 16,330,925 27,187,025 9 中信银行 9,793,720 17,093,960 26,887,680 10 金鹰商贸 22,176,420 117,050 22,293,470 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 黄凯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(