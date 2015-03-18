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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 17:53 BJT

表格：沪港通活跃股一览--3月18日

路透香港3月18日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             68.79                       14.19
 买入成交金额                   42.35                        8.30
 卖出成交金额                   26.44                        5.88
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安      266,234,083    194,487,706     460,721,789
 2                   航天动力      297,618,946        139,460     297,758,406
 3                   中信证券      152,169,459    108,791,879     260,961,338
 4                   南方航空      155,469,273     33,399,623     188,868,896
 5                   大秦铁路       47,909,447    132,086,746     179,996,193
 6                   上海机场      158,886,288     10,230,794     169,117,082
 7                   风帆股份        1,749,029    147,961,303     149,710,332
 8                   恒生电子       11,228,506    136,855,175     148,083,681
 9                   青岛海尔       43,039,742     92,268,845     135,308,587
 10                  贵州茅台      104,774,211     29,206,566     133,980,777
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 汉能薄膜发电     42,053,380    145,374,700     187,428,080
 2                 阿里影业         63,182,400     16,194,400      79,376,800
 3                 中海油田服务     20,222,080     31,954,280      52,176,360
 4                 中国建材         40,038,240        742,920      40,781,160
 5                 保利协鑫能源     10,530,900     22,966,670      33,497,570
 6                 吉利汽车         24,538,650      7,157,150      31,695,800
 7                 中国南方航空      5,998,020     21,200,020      27,198,040
 8                 中国平安         10,856,100     16,330,925      27,187,025
 9                 中信银行          9,793,720     17,093,960      26,887,680
 10                金鹰商贸         22,176,420        117,050      22,293,470
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
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