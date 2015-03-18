标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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路透3月18日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：短线正在向上修正。该货币对近期抛盘使其下探位于1.0573的30年通道底部，以及一费波纳奇延伸位1.0469，这是一道重要的技术支撑，我们发现，盘中、日线和周线相对强弱指标(RSI)出现一些分歧。极短期内，有可能升向加速下行趋势线切入位1.0700。盘中艾略特波浪显示，有望升向1.0750、或者1.0850的空间.
欧元/英镑：继续最近向上修正走势，目标位为0.7020/0.7000英镑(2006年4月高点和心理水准)。2个月下行趋势线被破坏，这意味着短期会有更深幅度的修正。我们预计会升向0.7343/0.7350，为38.2%回档位，然后目标位在0.7445/50，预计届时市场走势将开始蹒跚。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0604 1.0597 +0.07 -12.34 1.2097
美元/日圆 121.20 121.35 -0.12 +1.27 119.68
欧元/日圆 128.56 128.56 +0.00 -11.20 144.77
美元/瑞郎 1.0030 1.0061 -0.31 +0.90 0.9941
英镑/美元 1.4671 1.4744 -0.50 -5.79 1.5573
美元/加元 1.2803 1.2788 +0.12 +10.20 1.1618
澳元/美元 0.7597 0.7617 -0.26 -6.99 0.8168
新西兰元/美元 0.7289 0.7304 -0.21 -6.52 0.7797
欧元/瑞郎 1.0639 1.0661 -0.21 -11.53 1.2026
欧元/英镑 0.7225 0.7181 +0.61 -6.83 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.1658 9.2060 -0.44 -3.20 9.4688
美元/挪威克朗 8.3318 8.3100 +0.26 +11.51 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 李爽 审校 张明钧)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(