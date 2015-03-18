欧元/美元：短线正在向上修正。该货币对近期抛盘使其下探位于1.0573的30年通道底部，以及一费波纳奇延伸位1.0469，这是一道重要的技术支撑，我们发现，盘中、日线和周线相对强弱指标(RSI)出现一些分歧。极短期内，有可能升向加速下行趋势线切入位1.0700。盘中艾略特波浪显示，有望升向1.0750、或者1.0850的空间.