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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 18:15 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透3月18日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：短线正在向上修正。该货币对近期抛盘使其下探位于1.0573的30年通道底部，以及一费波纳奇延伸位1.0469，这是一道重要的技术支撑，我们发现，盘中、日线和周线相对强弱指标(RSI)出现一些分歧。极短期内，有可能升向加速下行趋势线切入位1.0700。盘中艾略特波浪显示，有望升向1.0750、或者1.0850的空间.

欧元/英镑：继续最近向上修正走势，目标位为0.7020/0.7000英镑(2006年4月高点和心理水准)。2个月下行趋势线被破坏，这意味着短期会有更深幅度的修正。我们预计会升向0.7343/0.7350，为38.2%回档位，然后目标位在0.7445/50，预计届时市场走势将开始蹒跚。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0604 1.0597 +0.07 -12.34 1.2097

美元/日圆 121.20 121.35 -0.12 +1.27 119.68

欧元/日圆 128.56 128.56 +0.00 -11.20 144.77

美元/瑞郎 1.0030 1.0061 -0.31 +0.90 0.9941

英镑/美元 1.4671 1.4744 -0.50 -5.79 1.5573

美元/加元 1.2803 1.2788 +0.12 +10.20 1.1618

澳元/美元 0.7597 0.7617 -0.26 -6.99 0.8168

新西兰元/美元 0.7289 0.7304 -0.21 -6.52 0.7797

欧元/瑞郎 1.0639 1.0661 -0.21 -11.53 1.2026

欧元/英镑 0.7225 0.7181 +0.61 -6.83 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.1658 9.2060 -0.44 -3.20 9.4688

美元/挪威克朗 8.3318 8.3100 +0.26 +11.51 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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