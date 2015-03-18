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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 18:05 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶微跌，因油价恢复跌势与上海期胶走软施压

他说，“但在上海期胶小幅回升后，东京期胶仅短暂反弹，仍以下跌作收，因交易商尾盘了结获利，轧平仓位。”

布兰特原油期货周三跌向每桶53美元，因市场预计美国原油库存将连续第十周飙升，并达到纪录新高。这助长了全球油市供给过剩的忧虑，不过美元走弱给予油价支撑。

上海9月期胶 下滑100元人民币，收报每吨12,495元人民币。

不过Gu补充道，由于泰国进口不振，日本橡胶库存仍持续下滑，这给予胶价些许支撑。

日本橡胶贸易协会周三公布数据显示，3月10日止日本各港口生胶库存报11,904吨，较前次数据下滑3%。

新加坡商品交易所(SICOM)近月4月期胶合约 报每公斤142.0美分，跌1.3%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/张明钧; 审校 白云)
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