亚洲橡胶：TOCOM期胶微跌，因油价恢复跌势与上海期胶走软施压

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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他说，“但在上海期胶小幅回升后，东京期胶仅短暂反弹，仍以下跌作收，因交易商尾盘了结获利，轧平仓位。”
布兰特原油期货周三跌向每桶53美元，因市场预计美国原油库存将连续第十周飙升，并达到纪录新高。这助长了全球油市供给过剩的忧虑，不过美元走弱给予油价支撑。
上海9月期胶 下滑100元人民币，收报每吨12,495元人民币。
不过Gu补充道，由于泰国进口不振，日本橡胶库存仍持续下滑，这给予胶价些许支撑。
日本橡胶贸易协会周三公布数据显示，3月10日止日本各港口生胶库存报11,904吨，较前次数据下滑3%。
新加坡商品交易所(SICOM)近月4月期胶合约 报每公斤142.0美分，跌1.3%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/张明钧; 审校 白云)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(