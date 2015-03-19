重温稿-台湾货币市场：银行开始供应跨月拆款，季底效应料不明显

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
* 六家银行供应跨月拆款，需求尚未大量浮现
* 短票供应稀缺，月内利率因无票可卖而持稳
* 国际债交割无碍调度，RP利率持稳低档区间 (更新拆款及央行发行存单数据)
记者 董永年
路透台北3月18日 - 台湾银行间短率周三大致持平。资金调度人士表示，今日截至中午，有六家金融机构开始供应跨月拆款，不过大型票券商资金缺口不大，因此跨月拆款仅少量成交。
资金调度人士认为，相较于过往拆出方每逢季底均小心翼翼处理跨月拆款，这次还不到20日即有包括大型公股银行在内的金融机构提供资金，显示目前市况相当宽松，季底效应料不明显。
〞(跨月拆款利率)开0.46%合理，只是资金没有那么多缺口。〞一位大型票券商交易员说。
惟一民营银行资金调度人士表示，虽然可以提供跨月拆款，不过0.46%的利率有点偏低，因此还在观望资金状况的变化，拆出的急迫性不高。
而据央行公布的每日通货发行金额显示，农历年前通货发行数攀高至2兆1,268亿台币，较上年最高发行额的1兆9,810亿增加1,458亿，创历年新高。周二通货回笼已降约162.71亿台币，累计年后15个交易日通货回笼约达2,975亿台币，发行数趋降至1兆8,293亿台币。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，同上日；今日区间落在0.295-0.410%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率落在0.380-0.450%，上日0.380-0.500%。两周拆款利率则落在0.390-0.465%。
**短票稀缺**
短票市场方面，票券商交易人士表示，今日短票供应依旧短缺，由于无票可卖，反而让月内短票利率稳在既有位置。
〞我压(利率)也没意义，因为没票。〞一位票券商交易主管说。
另一票券商交易员则称，为了替代月内拆款额度，短票几乎都卖完，纵然明、后天的发票量会例行增加，但以货币市场资金浮滥的状况来看，可能还是无法满足市场需求。
今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.58-0.60%；跨季底短票主要成交在0.60-0.61%，部分成交在0.59%、0.62%。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.604%，与前日平均利率相同，成交量仅45亿台币，上日为115亿。
台湾央行周三公布，共发行1,965.5亿台币存单。与今日存单到期金额1,958.5亿台币相较，存单发行余额增7亿。
本周央行存单到期金额为8,317.2亿台币，余日落点分别为周四1,358.7亿、周五2,005.5亿。
拆款中心资料 显示，周三超额准备为112亿台币，累积超额准备为1,494亿台币、加计前期1%的超额准备为2,507亿台币。
**国际债交割无碍调度**
台湾债券市场附买回(RP)市场周三大致持平低位。交易员表示，目前整体市场资金偏向宽松，投信端及寿险端券源去化需求仍在，RP利率依旧徘徊既有低位。
市场人士指出，尽管今日有三档国际债券交割，但投信端及寿险端游资仍偏多，资金调度依然顺畅，本周RP利率可望持稳低档区间。
〞今天还是钱多。〞一位大型证券商交易员说。
另一家大型票券交易员称，目前整体金融体系资金水位仍偏宽裕，预料季底紧缩效应不必过度担忧，跨月RP资金仅有投信端比较不能接受，其他大致可以承作，短线RP仍旧持平在现有利率水准。
今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨月交投则在0.54-0.55%；月内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨月交投则成交在0.64-0.65%，大致同于上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.55-0.57%，利率持平。
今日交割法商东方汇理银行 发行8,000万美元债、韩国Expressway发行三年期宝岛债9亿人民币及韩国WOORI银行发行三年期宝岛债5亿人民币。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 黄凯)
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券