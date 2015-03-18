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市场报道 | 2015年 3月 18日 星期三 19:01 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元触及五年低点，投资者推迟对英国升息时间的预期

路透伦敦3月18日 - 英镑兑美元周三触及五年低点，因弱于预期的英国薪资数据和立场谨慎的央行会议记录，都导致投资者推后对英国升息时间的预期。

尽管英国1月就业人数增至纪录高位，但薪资增幅放缓。该数据是英国央行考虑升息时的重要关注数据。

英国央行公布的3月会议记录显示，决策者认为存在英镑可能进一步升值的风险，从而拉长通胀低于目标的时间。

“两个事件都反映出通缩是个忧虑因素，料使得英国央行暂不紧缩政策。”法国兴业银行分析师Alvin Tan说道。

在会议记录和就业数据发布后，英镑兑美元 跌至五年低点1.4658，日内下滑0.6%。英镑兑欧元 跌0.7%至0.7237英镑，但距离上周触及的七年高位0.70145并不是很远。（完）

(编译 高琦 审校 王洋)
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