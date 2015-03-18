欧洲汇市：英镑兑美元触及五年低点，投资者推迟对英国升息时间的预期

欧洲汇市：英镑未能突破1.30美元，市场关注本周英国央行会议
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。
路透伦敦3月18日 - 英镑兑美元周三触及五年低点，因弱于预期的英国薪资数据和立场谨慎的央行会议记录，都导致投资者推后对英国升息时间的预期。
尽管英国1月就业人数增至纪录高位，但薪资增幅放缓。该数据是英国央行考虑升息时的重要关注数据。
英国央行公布的3月会议记录显示，决策者认为存在英镑可能进一步升值的风险，从而拉长通胀低于目标的时间。
“两个事件都反映出通缩是个忧虑因素，料使得英国央行暂不紧缩政策。”法国兴业银行分析师Alvin Tan说道。
在会议记录和就业数据发布后，英镑兑美元 跌至五年低点1.4658，日内下滑0.6%。英镑兑欧元 跌0.7%至0.7237英镑，但距离上周触及的七年高位0.70145并不是很远。（完）
(编译 高琦 审校 王洋)
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。
在周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞(Marine Le Pen)。若后者当选，则法国有可能退出欧盟。这次中间派势力获得的胜利具有重大意义，打破了法国主流政党把持政权的局面，同时也将令欧洲盟国大大地松一口气。这些盟国本来担心，在英国公投决定退出欧盟和特朗普当选美国总统后，法国大选将再一次导致民粹主义势力的抬头。
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