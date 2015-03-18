国际油市：亚洲380-cst燃料油现货价差近三周来首次转至贴水区间

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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路透3月18日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差近三周来首次转至贴水区间，创下逾四个月最低，因重质馏分油卖家以深度贴水出售。
路透数据显示，380-cst燃料油现货价差跌至每吨较新加坡现货报价贴水0.16美元，前一日则为升水0.20美元。
一项要价每吨296美元的380-cst燃料油未能在现货交易结束时成交，对价差构成压力。
一位在新加坡的交易员说：“这等于每吨贴水约0.85美元，所以(未来15-30天的平均价差)可能是稍稍贴水区间。”
除了预计中的4月自西方的燃料油到岸量增加6%之外，有更多来自中东的即期船货供给，也对市场构成压力。
科威特石油公司(Kuwait Petroleum Corp)标售最多10万吨燃料油，6万吨是380-cst重燃料油，其余4万吨是船用燃料油。这些船货将在3月27-28日装船。此项标售将在3月19日结束。
现货市场上，壳牌以每吨较新加坡现货报价升水0.50美元的价格，向KIB Energy出售2.3万吨船期为4月3-7日的180-cst燃料油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 高琦)
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