美国数据：3月13日止当周抵押贷款申请减少，购房贷款和再融资申请双降

南非汇市：兰特下跌，因法国大选结果提振发达国家市场货币
路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透纽约3月18日 - 周三公布的数据显示，美国上周房屋抵押贷款申请减少，购房贷款和再融资申请双双下降。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，3月13日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数下降3.9%至399.3。
MBA经季节调整后的再融资申请指数下降5.2%至1,720.3，购房贷款申请指数下降1.5%至170.4。
浏览抵押贷款数据图表，请点选(link.reuters.com/guv37s)
再融资在总抵押贷款活动中所占份额从前周的60%降至59%，创下2014年10月来最低。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选