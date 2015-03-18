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债券 | 2015年 3月 18日 星期三 19:15 BJT

美国数据：3月13日止当周抵押贷款申请减少，购房贷款和再融资申请双降

路透纽约3月18日 - 周三公布的数据显示，美国上周房屋抵押贷款申请减少，购房贷款和再融资申请双双下降。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，3月13日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数下降3.9%至399.3。

MBA经季节调整后的再融资申请指数下降5.2%至1,720.3，购房贷款申请指数下降1.5%至170.4。

浏览抵押贷款数据图表，请点选(link.reuters.com/guv37s)

再融资在总抵押贷款活动中所占份额从前周的60%降至59%，创下2014年10月来最低。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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