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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 19:31 BJT

东南亚股市：多数市场下跌，但泰股受国内机构买盘提振而上涨

路透曼谷3月18日 - 周三多数东南亚股市在经历区间盘整后下跌，投
资者等待美联储会议结果，以获得有关升息的线索。不过，泰国股市受到
机构引领的买盘支撑，结束了连跌三天的走势。
    
    泰国股市SET指数 收高1.2%，券商称国内机构买进。银行股和
派发股息的股票表现居前。
    
    印尼股市 触及逾三周低点，新加坡股市 创下1月21日
以来最低收盘位。菲律宾股市 和越南股市 都逆转昨日涨势。
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