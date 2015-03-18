国际油市：亚洲柴油升水上涨，炼厂将进入维护期

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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路透新加坡3月18日 - 亚洲柴油升水周三上涨，行业消息人士称该地区炼厂即将进入维护期，料将削减供给。
路透数据显示，含量10ppm的柴油升水上涨0.22美元至每桶较新加坡报价升水1.97美元。
行业消息称，韩国和印度的炼厂维护计划已减少了地区内的供给，而澳洲的需求则增长。
印度的柴油需求创下2012年中以来最强劲增速，JBC Energy的分析师周三援引官方数据称。
其在一份报告中写道：“交通燃料的消费增速一直受到零售价格下降提振，柴油价格触及了两年低点，随后在3月初稍有上涨。”
“若零售价格再度上升，可能会削弱印度的交通燃料需求，不过该国的经济前景近几个月改善，使得我们依旧对印度今年剩余时间的需求增长持乐观态度。”
新加坡现货交易中，各有两笔柴油和航煤交易达成。
壳牌以每桶较新加坡4月1-8日平均报价贴水0.10美元的价格，从联合石化购入15万桶含硫500ppm、船期为4月3-7日的柴油。
联合石化以较新加坡报价平价的价格，向托克出售25万桶含硫500ppm的柴油，船期为4月3-7日。
兴隆以每桶较新加坡3月18-31日平均报价贴水0.40美元的价格，从BP购入10万桶船期为4月4-8日的航煤。
联合石化以每桶较新加坡4月6-10日平均报价贴水0.30美元的价格，从维多购入10万桶船期为4月7-11日的航煤。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 高琦)
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路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(