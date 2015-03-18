国际油市：亚洲柴油升水上涨，炼厂将进入维护期

路透新加坡3月18日 - 亚洲柴油升水周三上涨，行业消息人士称该地区炼厂即将进入维护期，料将削减供给。

路透数据显示，含量10ppm的柴油升水上涨0.22美元至每桶较新加坡报价升水1.97美元。

行业消息称，韩国和印度的炼厂维护计划已减少了地区内的供给，而澳洲的需求则增长。

印度的柴油需求创下2012年中以来最强劲增速，JBC Energy的分析师周三援引官方数据称。

其在一份报告中写道：“交通燃料的消费增速一直受到零售价格下降提振，柴油价格触及了两年低点，随后在3月初稍有上涨。”

“若零售价格再度上升，可能会削弱印度的交通燃料需求，不过该国的经济前景近几个月改善，使得我们依旧对印度今年剩余时间的需求增长持乐观态度。”

新加坡现货交易中，各有两笔柴油和航煤交易达成。

壳牌以每桶较新加坡4月1-8日平均报价贴水0.10美元的价格，从联合石化购入15万桶含硫500ppm、船期为4月3-7日的柴油。

联合石化以较新加坡报价平价的价格，向托克出售25万桶含硫500ppm的柴油，船期为4月3-7日。

兴隆以每桶较新加坡3月18-31日平均报价贴水0.40美元的价格，从BP购入10万桶船期为4月4-8日的航煤。

联合石化以每桶较新加坡4月6-10日平均报价贴水0.30美元的价格，从维多购入10万桶船期为4月7-11日的航煤。(完)

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