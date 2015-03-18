欧洲政经：欧盟执委称希腊必须留在欧元区，但前提是必须满足协议要求

路透布鲁塞尔3月18日 - 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西表示，希腊必须留在欧元区，但留下的条件是满足上个月希腊与欧元区财长达成的协议要求，当时希腊同意实施改革来换取债务延期。

自2月达成协议后，希腊并未在实施改革方面取得什么进展，欧元区官员已经呼吁希腊停止浪费时间，因希腊恐将在这个月底耗尽现金。

“欧盟整体上希望希腊留在欧元区。我们非常确信这一点。我认为希腊退出欧元区所带来的将不仅是一场严重的冲击...主要是从政治角度来看。”莫斯可维西在记者会上说道。（完）