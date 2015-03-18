马来西亚期市：棕榈油从约七周低点反弹，但前景仍低迷

路透吉隆坡3月18日 - 马来西亚棕榈油期货周三从约七周低点上涨，经历技术性修正而收高，不过交易员表示低迷的原油和大豆价格可能会抑制涨幅。

指标棕榈油6月期货 尾盘上涨，收高2.5%至每吨2,193马币(林吉特)， 之前曾跌至2,128马币。

市场参与者表示，在从3月初的2,400马币峰值下跌了11%之后，市场及时迎来了修正，不过警告棕榈油的空头趋势未改。

“市场处在技术性修正中，基本面限制了涨幅，”一家当地经纪商的交易员说，“预计只会有温和的涨幅。2015年全球供给很大，将对价格构成压力，因为本土产量也在上升。”

原油和豆油价低迷也引发了对于棕榈油或失去市场份额的担忧，无论是在燃料还是在食用油市场上。

总交易量为59,533口，高于往常的35,000口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 高琦)