日圆汇率：前日本财务省财务官筱原尚之称，日圆贬值不会引发货币战争

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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路透东京3月18日 - 前日本财务省财务官筱原尚之表示，日圆兑美元贬值不会引发日本与美国之间的“货币战争”，因为这一汇率变化是源于两国的货币政策走向不一致。筱原尚之在2007-2009年间还担任过国际货币基金组织(IMF)副总裁。
筱原尚之周三称，他尚未听到美国政府对于日圆下跌有明显担忧，即便日圆兑美元目前徘徊在八年低点附近。
美元在上周升至122日圆上方，为2007年中以来最高位，因市场预期美联储将最早在今年6月升息，而日本央行恐将继续扩大量化宽松。
日圆走弱“不会成为一个大问题，因为这源于货币政策的不同。”筱原尚之对路透表示，“如果(日本)是针对特定货币实施干预，那自然就是另一番情况。”
他接着补充道，“这不会引发以往所见的那种货币战争。”（完）
(编译 高琦 审校 王洋)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(