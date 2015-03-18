日圆汇率：前日本财务省财务官筱原尚之称，日圆贬值不会引发货币战争

路透东京3月18日 - 前日本财务省财务官筱原尚之表示，日圆兑美元贬值不会引发日本与美国之间的“货币战争”，因为这一汇率变化是源于两国的货币政策走向不一致。筱原尚之在2007-2009年间还担任过国际货币基金组织(IMF)副总裁。

筱原尚之周三称，他尚未听到美国政府对于日圆下跌有明显担忧，即便日圆兑美元目前徘徊在八年低点附近。

美元在上周升至122日圆上方，为2007年中以来最高位，因市场预期美联储将最早在今年6月升息，而日本央行恐将继续扩大量化宽松。

日圆走弱“不会成为一个大问题，因为这源于货币政策的不同。”筱原尚之对路透表示，“如果(日本)是针对特定货币实施干预，那自然就是另一番情况。”

他接着补充道，“这不会引发以往所见的那种货币战争。”（完）