国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至一周低点，需求疲弱

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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路透新加坡3月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三下滑4%，触及每吨97.88美元的一周低位，因需求疲弱。
卖家希望5月上半月船货的买家很快会出现。
交易商看，卡塔尔的Tasweeq取消了一笔总计7.5吨的4月船货的现货标售，可能是因为一个凝析油分离装置停止运作。
“4月供应可能相当紧张。”一位行业消息人士称，地中海运往亚洲的船货可能也有延迟，不过这个消息未得到证实。
截至周二，预计从西方运抵亚洲的4月船货将为180万吨左右，较本月抵达的船货高出50%，但低于市场交易商此前预估的200万吨。
新加坡市场上，各有一笔汽油和石脑油交易达成。
MRI在长期缺席后又返回现货市场，卖出一笔5月下半月石脑油，发往Socar，每吨492美元。
PTT向中石油售出船期为4月13-17日的92号汽油，每桶65.50美元。（完）
(编译 高琦 审校 王洋)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(