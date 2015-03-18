国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至一周低点，需求疲弱

路透新加坡3月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三下滑4%，触及每吨97.88美元的一周低位，因需求疲弱。

卖家希望5月上半月船货的买家很快会出现。

交易商看，卡塔尔的Tasweeq取消了一笔总计7.5吨的4月船货的现货标售，可能是因为一个凝析油分离装置停止运作。

“4月供应可能相当紧张。”一位行业消息人士称，地中海运往亚洲的船货可能也有延迟，不过这个消息未得到证实。

截至周二，预计从西方运抵亚洲的4月船货将为180万吨左右，较本月抵达的船货高出50%，但低于市场交易商此前预估的200万吨。

新加坡市场上，各有一笔汽油和石脑油交易达成。

MRI在长期缺席后又返回现货市场，卖出一笔5月下半月石脑油，发往Socar，每吨492美元。

PTT向中石油售出船期为4月13-17日的92号汽油，每桶65.50美元。（完）