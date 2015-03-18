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市场报道 | 2015年 3月 18日 星期三 21:41 BJT

美国热股：甲骨文公布第三季获利稍稍下滑

路透3月18日 - 甲骨文 周二公布第三季营收持平，获利则稍稍下滑，因美元走强。不过该公司将季度派息上调25%至每股0.15美元。

甲骨文股价周二收报42.87美元，周三盘初报44.73美元。(完)

(编译 王洋; 审校 高琦)
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