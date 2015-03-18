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市场报道 | 2015年 3月 18日 星期三 21:37 BJT

美国股市：开盘走低，投资者翘首以待美联储提供有关升息的更清晰线索

路透纽约3月18日 - 美国股市周三开盘回落，市场高度期待今日将发布的美联储政策会议声明以及之后的记者会，预计美联储此次将就何时开始收紧货币政策给出更清晰的线索。

道琼工业指数 跌39.6点，或0.22%，报17,809.48点；标普500指数 跌4.19点，或0.2%，报2,070.09点；Nasdaq综合股价指数 下滑10.59点，或0.21%，报4,926.85点。（完）
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