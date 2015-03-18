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市场报道 | 2015年 3月 18日 星期三 21:41 BJT

美国热股：联邦快递第三季获利好于预期

路透3月18日 - 联邦快递 公布季度净利好于预期，受包裹量增长的推动，不过其预测全能获利将低于分析师预估。

联邦快递股价周二收报175.71美元，周三盘初报172.05美元。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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