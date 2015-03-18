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市场报道 | 2015年 3月 18日 星期三 21:44 BJT

美国热股：ADOBE的Creative Cloud软件订购弱于预期

路透3月18日 - ADOBE SYSTEMS INC 公布其Creative Cloud软件订购增速弱于预期，同时预测的第二季获利也要低于分析师预估。

ADOBE SYSTEMS 股价周二收报79.66美元，周三盘初报75.08美元。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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