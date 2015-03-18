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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 21:53 BJT

美国热股：阿里巴巴部分股票禁售期到期

路透3月18日 - 阿里巴巴 部分股票为期6个月的禁售期到期，许多分析师认为这可能对阿里股价构成更大的压力。

阿里巴巴周二收报84.50美元，周三盘初报84.55美元。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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