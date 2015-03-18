欧元债市：德债收益率降至近纪录低位，10年期德债标售需求强劲

* 德国标售33亿欧元10年期公债

* 对最高评级公债稀少的担忧刺激买盘

* 希腊和债权人关系紧张，投资者寻求避险

路透伦敦3月18日 - 德债收益率周三下降至近纪录低位，因投资者吸纳德国发售的新债，且投资者担忧希腊财政脆弱的情况，促使他们者减持低评级公债。

分析师表示，预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的会议声明将为美联储升息铺路，也带动对AAA评级的德债的避险需求。

美联储任何升息举动将在包括欧元区在内的全球金融市场掀起波澜。欧洲央行目前实施负利率，并开始执行逾1万亿欧元购债计划。

德国10年期公债 收益率降9个基点，报0.191%，略高于上周所及的纪录低点0.188%。

投资者吸纳周三德国发售的33亿欧元10年期德债，投标倍数为2.4。在标售后，德债收益率跌势加速。

意大利10年期公债收益率升5个基点，报1.31%，西班牙10年期公债涨3个基点，报1.28%。

希腊公债表现落后，10年期希腊公债收益率上升约45个基点，报11.31%，两年期希腊公债收益率劲升约100个基点，报21.56%。

希腊面临未来几周流动性枯竭的风险，尽管希腊总理希望和欧盟领导人在本周稍后的会议上达成债务问题解决方法，但希腊和权债人之间的分歧加剧。