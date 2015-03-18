纽约期市：纽约可可期货连跌第11日，阿拉比卡咖啡期货由跌转升

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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路透纽约/伦敦3月18日 - 纽约可可期货周三放量连跌第11日，迫近六周低位，因西非作物状况改善，投机者继续卖出。
洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货由跌转升，原糖期货跌向上周触及的六年低位，因巴西雷亚尔 跌向12年低位。
5月纽约可可期货 收跌30美元，或1.1%，报每吨2,758美元，此前跌至2,727美元。
5月伦敦可可期货 跌19英镑，或1%，收报每吨1,949英镑。
阿拉比卡咖啡期货在交易大部份时间下跌，因巴西雷亚尔走低，但尾盘由跌转升，因卖盘枯竭和交易商称投机客和贸易行也买入。
5月阿拉比卡咖啡期货 收升1.9美分，或1.4%，报每磅1.4005美元，此前大跌3.5%，至1.3325美元。ICE-5月罗布斯塔咖啡期货 收高41美元，或2.3%，报每吨1,819美元。
近月原糖合约 收跌0.09美分，或0.7%，报每磅12.73美分。5月白糖期货 收跌0.30美元，或0.1%，收报每吨365.90美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(