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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 03:36 BJT

纽约期市：纽约可可期货连跌第11日，阿拉比卡咖啡期货由跌转升

路透纽约/伦敦3月18日 - 纽约可可期货周三放量连跌第11日，迫近六周低位，因西非作物状况改善，投机者继续卖出。

洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货由跌转升，原糖期货跌向上周触及的六年低位，因巴西雷亚尔 跌向12年低位。

5月纽约可可期货 收跌30美元，或1.1%，报每吨2,758美元，此前跌至2,727美元。

5月伦敦可可期货 跌19英镑，或1%，收报每吨1,949英镑。

阿拉比卡咖啡期货在交易大部份时间下跌，因巴西雷亚尔走低，但尾盘由跌转升，因卖盘枯竭和交易商称投机客和贸易行也买入。

5月阿拉比卡咖啡期货 收升1.9美分，或1.4%，报每磅1.4005美元，此前大跌3.5%，至1.3325美元。ICE-5月罗布斯塔咖啡期货 收高41美元，或2.3%，报每吨1,819美元。

近月原糖合约 收跌0.09美分，或0.7%，报每磅12.73美分。5月白糖期货 收跌0.30美元，或0.1%，收报每吨365.90美元。(完)

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