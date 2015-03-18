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市场报道 | 2015年 3月 19日 星期四 04:43 BJT

芝加哥期市：玉米期货从五个月低位反弹，受助于低吸买盘和美联储声明

路透芝加哥3月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三抹去稍
早跌势，尾盘转至平盘之上，交易商称，低吸买盘和美联储声明提振商品
市场和股市全面上涨，提振玉米市场。
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三放弃了“保持耐心”的措辞，
向备受期待的自2006年以来首次升息又迈进了一步，但市场押注可能在9
月升息，因联储下调了成长和通胀预估。 
    
    玉米稍早上涨，之后转跌，在早盘中段跌至五个月新低，在美联储公
布政策声明后，玉米再次扭转走势。交投最活跃的5月玉米期货上升1%，
结束之前四日连跌之頽势。
    
　　5月玉米合约 上涨3-3/4美分，报3.74-3/4美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为247,118口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 利棣儿；审校 李军)
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