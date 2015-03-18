芝加哥期市：玉米期货从五个月低位反弹，受助于低吸买盘和美联储声明

路透芝加哥3月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三抹去稍 早跌势，尾盘转至平盘之上，交易商称，低吸买盘和美联储声明提振商品 市场和股市全面上涨，提振玉米市场。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三放弃了“保持耐心”的措辞， 向备受期待的自2006年以来首次升息又迈进了一步，但市场押注可能在9 月升息，因联储下调了成长和通胀预估。 玉米稍早上涨，之后转跌，在早盘中段跌至五个月新低，在美联储公 布政策声明后，玉米再次扭转走势。交投最活跃的5月玉米期货上升1%， 结束之前四日连跌之頽势。 5月玉米合约 上涨3-3/4美分，报3.74-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为247,118口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)