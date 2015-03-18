芝加哥期市：CBOT大豆从五个月低位回升，因基金回补空头和美联储声明

欧元债市：南欧公债跑输，市场焦点从马克龙获胜转到欧洲央行
在周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞(Marine Le Pen)。若后者当选，则法国有可能退出欧盟。这次中间派势力获得的胜利具有重大意义，打破了法国主流政党把持政权的局面，同时也将令欧洲盟国大大地松一口气。这些盟国本来担心，在英国公投决定退出欧盟和特朗普当选美国总统后，法国大选将再一次导致民粹主义势力的抬头。
路透芝加哥3月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上扬1% ，创2月26日来最大单日涨幅，因基金回补空头和投资者在价格周二跌至1 0月来最低后趁低吸纳。 豆油和豆粕也上涨，从数个月低位回升，尽管现货市场需求疲弱。 大豆价格在尾盘升至日内高位，此前美联储公布政策声明。美国联邦 储备理事会(美联储/FED)周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的 自2006年以来首次升息又迈进了一步，但市场押注可能在9月升息，因联 储下调了成长和通胀预估。 5月大豆期货合约 收涨10-1/2美分，报每蒲式耳9.65美元。 5月豆粕合约 收高3.3美元，报每短吨320.8美元。5月豆油合约 收升0.59美分，报30.63美分。 今日CBOT大豆预估成交量为186,181口，豆粕为78,187口，豆油为90, 087口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
在周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞(Marine Le Pen)。若后者当选，则法国有可能退出欧盟。这次中间派势力获得的胜利具有重大意义，打破了法国主流政党把持政权的局面，同时也将令欧洲盟国大大地松一口气。这些盟国本来担心，在英国公投决定退出欧盟和特朗普当选美国总统后，法国大选将再一次导致民粹主义势力的抬头。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。