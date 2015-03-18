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市场报道 | 2015年 3月 19日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆从五个月低位回升，因基金回补空头和美联储声明

路透芝加哥3月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上扬1%
，创2月26日来最大单日涨幅，因基金回补空头和投资者在价格周二跌至1
0月来最低后趁低吸纳。
    
    豆油和豆粕也上涨，从数个月低位回升，尽管现货市场需求疲弱。
    
    大豆价格在尾盘升至日内高位，此前美联储公布政策声明。美国联邦
储备理事会(美联储/FED)周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的
自2006年以来首次升息又迈进了一步，但市场押注可能在9月升息，因联
储下调了成长和通胀预估。 
        
    5月大豆期货合约 收涨10-1/2美分，报每蒲式耳9.65美元。
    
    5月豆粕合约 收高3.3美元，报每短吨320.8美元。5月豆油合约
 收升0.59美分，报30.63美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为186,181口，豆粕为78,187口，豆油为90,
087口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)
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