芝加哥期市：CBOT大豆从五个月低位回升，因基金回补空头和美联储声明

路透芝加哥3月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上扬1% ，创2月26日来最大单日涨幅，因基金回补空头和投资者在价格周二跌至1 0月来最低后趁低吸纳。 豆油和豆粕也上涨，从数个月低位回升，尽管现货市场需求疲弱。 大豆价格在尾盘升至日内高位，此前美联储公布政策声明。美国联邦 储备理事会(美联储/FED)周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的 自2006年以来首次升息又迈进了一步，但市场押注可能在9月升息，因联 储下调了成长和通胀预估。 5月大豆期货合约 收涨10-1/2美分，报每蒲式耳9.65美元。 5月豆粕合约 收高3.3美元，报每短吨320.8美元。5月豆油合约 收升0.59美分，报30.63美分。 今日CBOT大豆预估成交量为186,181口，豆粕为78,187口，豆油为90, 087口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)