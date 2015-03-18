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货币新闻 | 2015年 3月 19日 星期四 04:06 BJT

国际油市：油价劲升5%，因担心美国放慢升息步伐拖累美元大跌

* 美联储为升息开启大门，但暗示将放慢升息步伐

* 布兰特原油跳涨5%，美国原油扬升3%

* 油价周三早上走低，因数据显示上周美国原油库存大幅增加

路透纽约3月18日 - 油价周三跳升最多5%，因尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)为升息开启大门，但暗示将以更加缓慢的步伐收紧政策。

指标布兰特原油稍早交投震荡，美国原油走低，因上周美国原油库存水平连续第10周创纪录高位，库欣原油库存升至纪录峰值。库欣是美国原油合约交割点。

不过，美联储声明拖累美元大跌，带动油价急升。

布兰特原油 收涨2.40美元，或4.5%，报每桶55.91美元，在美联储声明后，布兰特原油劲升逾3美元。

美国原油 收升1.20美元，或约3%，报每桶44.66美元。在美国政府公布上周美国原油库存数据后，美国原油下挫逾1美元。

成品油也上涨，和原油走势一致。纽约取暖油 劲升约5%，美国汽油 攀升4%。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的自2006年以来首次升息又迈进了一步，但市场押注可能在9月升息，因联储下调了成长和通胀预估。美联储声明强调，升息决定将取决于未来经济数据的表现。

在美联储声明公布后，美元兑一篮子主要货币 下挫。(完)
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