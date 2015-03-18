国际油市：油价劲升5%，因担心美国放慢升息步伐拖累美元大跌

路透纽约3月18日 - 油价周三跳升最多5%，因尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)为升息开启大门，但暗示将以更加缓慢的步伐收紧政策。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的自2006年以来首次升息又迈进了一步，但市场押注可能在9月升息，因联储下调了成长和通胀预估。美联储声明强调，升息决定将取决于未来经济数据的表现。