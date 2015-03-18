国际油市：油价劲升5%，因担心美国放慢升息步伐拖累美元大跌

金属期市：期铜触及四个月低位，因中国进口下降
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
* 美联储为升息开启大门，但暗示将放慢升息步伐
* 布兰特原油跳涨5%，美国原油扬升3%
* 油价周三早上走低，因数据显示上周美国原油库存大幅增加
路透纽约3月18日 - 油价周三跳升最多5%，因尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)为升息开启大门，但暗示将以更加缓慢的步伐收紧政策。
指标布兰特原油稍早交投震荡，美国原油走低，因上周美国原油库存水平连续第10周创纪录高位，库欣原油库存升至纪录峰值。库欣是美国原油合约交割点。
不过，美联储声明拖累美元大跌，带动油价急升。
布兰特原油 收涨2.40美元，或4.5%，报每桶55.91美元，在美联储声明后，布兰特原油劲升逾3美元。
美国原油 收升1.20美元，或约3%，报每桶44.66美元。在美国政府公布上周美国原油库存数据后，美国原油下挫逾1美元。
成品油也上涨，和原油走势一致。纽约取暖油 劲升约5%，美国汽油 攀升4%。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的自2006年以来首次升息又迈进了一步，但市场押注可能在9月升息，因联储下调了成长和通胀预估。美联储声明强调，升息决定将取决于未来经济数据的表现。
在美联储声明公布后，美元兑一篮子主要货币 下挫。(完)
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。