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市场报道 | 2015年 3月 19日 星期四 04:08 BJT

美国股市: 道琼工业指数收涨1.27%，Nasdaq指数上扬0.92%

路透纽约3月18日 - 美国股市周三上扬，尽管美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议声明为升息开启大门，但美联储暗示将放慢升息步伐。

道琼工业指数 收涨227.11点，或1.27%，至18,076.19点；标准普尔500指数 上升25.14点，或1.21%，至2,099.42点；Nasdaq指数 上扬45.39点，或0.92%，至4,982.83点。(完)
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