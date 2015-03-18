美国股市：劲升，美联储会议声明缓解升息忧虑

* 道指上涨1.3%，标普500指数升1.2%，Nasdaq指数涨0.9%

* 油价大涨推高能源股

* 美联储声明放弃了“保持耐心”的措辞

路透纽约3月18日 - 美国股市周三上扬，尽管美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议声明为升息开启大门，但美联储暗示将放慢升息步伐。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的自2006年以来首次升息又迈进了一步。联储下调了成长和通胀预估，且大幅调低了未来升息速度的预估。

尽管美联储声明使6月升息成为可能，但同时也为联储提供了在今年晚些时候升息的灵活性，声明强调，升息决定将取决于未来经济数据的表现。

标普500指数中，10大类股全数上涨，标普500指数收位离本月初所创的纪录最高收位低不到1%。在美联储公布政策声明前，美国股市下跌。

“美联储放慢升息步伐预估，发出了清晰的信号，即美联储不急于上调利率，因美联储认为美国经济仅温和成长，”Ameriprise Financial首席策略师David Joy说。

能源股飙升，因油价大涨和美元急跌。标普能源指数 劲升2.9%，领涨标普500指数，升幅排第二的板块是公用事业股，公用事业指数 大涨2.7%。在低利率的环境下，公用事业股通常表现不俗。

道琼工业指数 收涨227.11点，或1.27%，至18,076.19点；标准普尔500指数 上升25.22点，或1.22%，至2,099.50点；Nasdaq指数 上扬45.393点，或0.92%，至4,982.828点。

美国短期利率期货跳涨，暗示市场对美联储升息预期推后。根据CME FedWatch，交易商目前预计美联储等到10月才升息的几率为60%。

在今日上涨的个股中，甲骨文 攀升2.9%，报44.13美元，上日公司公布第三季营收持平，获利小幅下降。不过，甲骨文将季度股息上调25%至每股0.15美元。

阿里巴巴 部分股票的禁售期周三到期，有更大部份的股票的禁售期将在9月到期。在11月触及120美元高位的阿里巴巴周二收报84.50美元，较首次公开招股(IPO)高大约24%。阿里巴巴周三升0.1%，收报84.59美元。

成交放量，据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有79亿股换手，远高于本月迄今日成交均值66亿股。

纽约证交所上涨与下跌个股分别是2,549与546支，比率为4.67：1；在Nasdaq市场，上涨与下跌个股分别是1,692与1,030支，比率为1.64：1。

有74支标普500指数成份股触及52周新高，7支触及新低；有157支Nasdaq综合指数成份股触及新高，48支触及新低。(完)