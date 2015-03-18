韩国数据：2月PPI较上年同期下跌3.6%，和1月跌幅持平

路透首尔3月19日 - 韩国央行周四公布的数据显示，韩国2月生产者 物价指数(PPI)较上年同期下跌3.6%，和1月经修正后的同比跌幅一样，因 油价继续下跌，拖累PPI下滑。 央行数据显示，在生产者物价指数中，制成品物价跌幅最大，2月同 比骤降6.5%。在制成品中，2月煤和成品油物价较上年同期大跌35.4%。 韩国2月生产者物价指数(PPI)较上月上升0.1%，为去年7月来首次按 月上升，1月经修正后为下跌1.2%。 下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整): 2月 *1月 2月 *1月 (较前月变动率) (较上年同期变动率) PPI 0.1 -1.2 -3.6 -3.6 主要类别 农渔林产品 4.3 -1.3 1.7 -1.6 工业产品 -0.1 -2.0 -6.5 -6.3 电力,自来水,燃气 0.0 -2.4 -2.6 -2.7 服务业 0.1 0.3 1.4 1.4 ＊修正 注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占 61 .54%，服务业占29.15%，农渔产品则占3.15%，水、电和气油占5.92%。( 完) (编译 利棣儿；审校 李军)