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货币新闻 | 2015年 3月 19日 星期四 05:14 BJT

韩国数据：2月PPI较上年同期下跌3.6%，和1月跌幅持平

路透首尔3月19日 - 韩国央行周四公布的数据显示，韩国2月生产者
物价指数(PPI)较上年同期下跌3.6%，和1月经修正后的同比跌幅一样，因
油价继续下跌，拖累PPI下滑。
    
    央行数据显示，在生产者物价指数中，制成品物价跌幅最大，2月同
比骤降6.5%。在制成品中，2月煤和成品油物价较上年同期大跌35.4%。
    
    韩国2月生产者物价指数(PPI)较上月上升0.1%，为去年7月来首次按
月上升，1月经修正后为下跌1.2%。    
     
    下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整):

                           2月   *1月    2月   *1月
                        (较前月变动率) (较上年同期变动率)
    PPI                    0.1   -1.2   -3.6   -3.6
    主要类别
      农渔林产品           4.3   -1.3    1.7   -1.6
      工业产品            -0.1   -2.0   -6.5   -6.3
      电力,自来水,燃气     0.0   -2.4   -2.6   -2.7
      服务业               0.1    0.3    1.4    1.4
    
    ＊修正 
    
    注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占 61
.54%，服务业占29.15%，农渔产品则占3.15%，水、电和气油占5.92%。(
完)    
    
  

 (编译 利棣儿；审校 李军)
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