韩国数据：2月PPI较上年同期下跌3.6%，和1月跌幅持平

欧洲股市：小跌，法股从马克龙胜选后触及的2008年高位回落
路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
路透首尔3月19日 - 韩国央行周四公布的数据显示，韩国2月生产者 物价指数(PPI)较上年同期下跌3.6%，和1月经修正后的同比跌幅一样，因 油价继续下跌，拖累PPI下滑。 央行数据显示，在生产者物价指数中，制成品物价跌幅最大，2月同 比骤降6.5%。在制成品中，2月煤和成品油物价较上年同期大跌35.4%。 韩国2月生产者物价指数(PPI)较上月上升0.1%，为去年7月来首次按 月上升，1月经修正后为下跌1.2%。 下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整): 2月 *1月 2月 *1月 (较前月变动率) (较上年同期变动率) PPI 0.1 -1.2 -3.6 -3.6 主要类别 农渔林产品 4.3 -1.3 1.7 -1.6 工业产品 -0.1 -2.0 -6.5 -6.3 电力,自来水,燃气 0.0 -2.4 -2.6 -2.7 服务业 0.1 0.3 1.4 1.4 ＊修正 注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占 61 .54%，服务业占29.15%，农渔产品则占3.15%，水、电和气油占5.92%。( 完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。
在周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞(Marine Le Pen)。若后者当选，则法国有可能退出欧盟。这次中间派势力获得的胜利具有重大意义，打破了法国主流政党把持政权的局面，同时也将令欧洲盟国大大地松一口气。这些盟国本来担心，在英国公投决定退出欧盟和特朗普当选美国总统后，法国大选将再一次导致民粹主义势力的抬头。