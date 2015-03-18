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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 06:04 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月18日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 33.15 +0.39 +1.19 1519014

搜狐 51.84 +1.09 +2.15 342485

网易 100.10 +0.58 +0.58 557095

百度 210.95 +7.69 +3.78 3594102

台湾

台湾积体电路 24.71 +0.40 +1.65 2327573

联电 2.50 +0.06 +2.46 141319

日月光 7.59 +0.22 +2.99 790158

矽品精密 8.76 +0.08 +0.92 803894

和信超媒体 0.82 +0.03 +3.67 156900

友达 5.18 +0.16 +3.19 322352

中华电信 31.63 +0.34 +1.09 30166

台湾国际航电 48.72 +0.24 +0.50 1632220

香港

中国移动 67.39 +1.51 +2.29 163409

中国联通 15.48 +0.18 +1.18 62374

中国电信 63.41 +1.72 +2.79 14429

中芯国际 4.36 +0.01 +0.23 4673

电讯盈科 5.87 -0.24 -3.93 1235

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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