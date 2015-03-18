《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月18日

南非汇市：兰特下跌，因法国大选结果提振发达国家市场货币
路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 33.15 +0.39 +1.19 1519014
搜狐 51.84 +1.09 +2.15 342485
网易 100.10 +0.58 +0.58 557095
百度 210.95 +7.69 +3.78 3594102
台湾
台湾积体电路 24.71 +0.40 +1.65 2327573
联电 2.50 +0.06 +2.46 141319
日月光 7.59 +0.22 +2.99 790158
矽品精密 8.76 +0.08 +0.92 803894
和信超媒体 0.82 +0.03 +3.67 156900
友达 5.18 +0.16 +3.19 322352
中华电信 31.63 +0.34 +1.09 30166
台湾国际航电 48.72 +0.24 +0.50 1632220
香港
中国移动 67.39 +1.51 +2.29 163409
中国联通 15.48 +0.18 +1.18 62374
中国电信 63.41 +1.72 +2.79 14429
中芯国际 4.36 +0.01 +0.23 4673
电讯盈科 5.87 -0.24 -3.93 1235
(完)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
波罗的海海岬型船运价指数升91点，或6.15%，为3月中以来的最大单日百分比涨幅，报1,571点。海岬型船舶日均获利涨583美元，报12,082美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。