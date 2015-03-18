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市场报道 | 2015年 3月 19日 星期四 06:12 BJT

美国利率：美联储今年可能不会加息--摩根士丹利首席美国分析师

路透纽约3月18日 - 摩根士丹利首席美国分析师Ellen Zentner周三表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能不会在2015年升息，因为通胀疲弱且美元大幅升值为经济带来风险。在此之前，美联储下调了经济预估。

“我们预期核心通胀率将在目标水平下方进一步走低，而且美元快速升值令经济增长与通胀持续面临威胁；因此我们认为美联储今年将不会加息，”Zentner在研究报告中写道。(完)
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