日韩经济指标预测--3月19日-3月26日****

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月16日当周 3月18日(三) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.1% -1.2% (较上年同期) -3.6% -3.6% 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 3月 -- 正11 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超2,704 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超2,901 3月19日(四) 暂无重要经济数据。 3月20日(五) 暂无重要经济数据。 3月23日当周 3月23日(一) 暂无重要经济数据。 3月24日(二) 0135 日本制造业PMI 3月初值 -- 51.6 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 -- +0.4% (较上年同期) -- +2.7% 3月25日(三) 2100 韩国消费者信心指数 3月 -- 103 3月26日(四) 2330 日本所有家庭支出(较前月) 2月 -- -0.3% (较上年同期) -- -5.1% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 2月 -- +2.2% 全国整体CPI -- +2.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 3月 -- +2.2% 东京地区整体CPI -- +2.3% 2330 日本求才求职比 2月 -- 1.14 失业率 -- 3.6% 2350 日本零售销售(较上年同期) 2月 -- -2.0% (完)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(