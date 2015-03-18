《美国重要政经日程》--3月19日

欧元债市：南欧公债跑输，市场焦点从马克龙获胜转到欧洲央行
在周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞(Marine Le Pen)。若后者当选，则法国有可能退出欧盟。这次中间派势力获得的胜利具有重大意义，打破了法国主流政党把持政权的局面，同时也将令欧洲盟国大大地松一口气。这些盟国本来担心，在英国公投决定退出欧盟和特朗普当选美国总统后，法国大选将再一次导致民粹主义势力的抬头。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 美国劳工部公布一周初请失业金人数
1230 - 商务部公布第四季经常帐
1230 - 美国农业部(USDA)公布一周农作物出口销售报告
1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率
1400 - 美国石油协会(API)公布月度统计报告
1400 - 美国经济谘商会公布2月领先经济指标
1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存
1500 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券标售；宣布标售两年期浮息公债，以及两年期、五年期和七年期公债。
1700 - 财政部标售10年期通胀保值债券(TIPS)
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布货币市场共同基金数据周报
2030 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布一周资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)
在周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞(Marine Le Pen)。若后者当选，则法国有可能退出欧盟。这次中间派势力获得的胜利具有重大意义，打破了法国主流政党把持政权的局面，同时也将令欧洲盟国大大地松一口气。这些盟国本来担心，在英国公投决定退出欧盟和特朗普当选美国总统后，法国大选将再一次导致民粹主义势力的抬头。
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。