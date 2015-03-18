版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 19日 星期四 06:50 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存飙升，因库欣库存创纪录

路透纽约3月18日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增幅接近预期的三倍，因俄克拉荷马州库欣的原油库存增至纪录高位。

上周美国原油库存 增加960万桶。分析师预期增加380万桶。

美国商业原油库存总量达4.5851亿桶，创下自EIA开始每周报告原油库存以来的最高水平。

“尽管汽油库存降幅大于预期，但是鉴于原油库存的巨大增幅，报告对油市仍是利空因素，”纽约Again Capital合伙人John Kilduff称。

EIA称，上周库欣的原油库存 增加286.5万桶。库欣原油库存总量达到5,440万桶，为EIA开始追踪库欣库存数据以来的最高。

1503GMT，美国4月原油期货 跌1.29美元，报每桶42.17美元，盘中曾触及合约低位42.03美元。4月合约将于周五到期。5月布兰特原油期货 跌33美分，至每桶53.18美元。

EIA数据还显示，上周炼厂原油日加工量 增加13.6万桶；炼厂产能利用率 增加0.3个百分点，至88.1%。

汽油库存 下降450万桶。路透调查中分析师预估仅下降88.3万桶。

EIA数据显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加38万桶。分析师预期下降110万桶。

上周美国原油日进口量 增加70.3万桶，进一步加剧供应过剩局面。(完) (编译 刘秀红；审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐