EIA库存周报：美国上周原油库存飙升，因库欣库存创纪录

欧元债市：南欧公债跑输，市场焦点从马克龙获胜转到欧洲央行
在周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞(Marine Le Pen)。若后者当选，则法国有可能退出欧盟。这次中间派势力获得的胜利具有重大意义，打破了法国主流政党把持政权的局面，同时也将令欧洲盟国大大地松一口气。这些盟国本来担心，在英国公投决定退出欧盟和特朗普当选美国总统后，法国大选将再一次导致民粹主义势力的抬头。
路透纽约3月18日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增幅接近预期的三倍，因俄克拉荷马州库欣的原油库存增至纪录高位。
上周美国原油库存 增加960万桶。分析师预期增加380万桶。
美国商业原油库存总量达4.5851亿桶，创下自EIA开始每周报告原油库存以来的最高水平。
“尽管汽油库存降幅大于预期，但是鉴于原油库存的巨大增幅，报告对油市仍是利空因素，”纽约Again Capital合伙人John Kilduff称。
EIA称，上周库欣的原油库存 增加286.5万桶。库欣原油库存总量达到5,440万桶，为EIA开始追踪库欣库存数据以来的最高。
1503GMT，美国4月原油期货 跌1.29美元，报每桶42.17美元，盘中曾触及合约低位42.03美元。4月合约将于周五到期。5月布兰特原油期货 跌33美分，至每桶53.18美元。
EIA数据还显示，上周炼厂原油日加工量 增加13.6万桶；炼厂产能利用率 增加0.3个百分点，至88.1%。
汽油库存 下降450万桶。路透调查中分析师预估仅下降88.3万桶。
EIA数据显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加38万桶。分析师预期下降110万桶。
上周美国原油日进口量 增加70.3万桶，进一步加剧供应过剩局面。(完) (编译 刘秀红；审校 徐文焰)
在周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞(Marine Le Pen)。若后者当选，则法国有可能退出欧盟。这次中间派势力获得的胜利具有重大意义，打破了法国主流政党把持政权的局面，同时也将令欧洲盟国大大地松一口气。这些盟国本来担心，在英国公投决定退出欧盟和特朗普当选美国总统后，法国大选将再一次导致民粹主义势力的抬头。
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。