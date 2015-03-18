《分析》美联储暗示将缓慢且谨慎地升息，给予投资者推高股债市的理由

欧洲股市：小跌，法股从马克龙胜选后触及的2008年高位回落
路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
然而近期利率上扬的预期，意谓着许多策略师已暗示短期利率将会上升，而非下滑，因此使得长短券之间的利差缩减，曲线呈现“趋平”。
这或许现在还不会发生，一些策略师推敲美联储的声明内容。在就业成长一直是近来美国经济比较强劲的一面之际，声明稿称需要看到更多劳动市场改善的迹象，之后才会升息。
“真正意义重大的是，他们调降了经济评估，这意谓着利率将更长期处于低位。而当他们开始升息时，将会采取相当慢的速度，”D.A. Davidson固定收益交易员Mary Ann Hurley表示。
股市投资者对美联储的行动做出正面的反应，但一些人旋即认为，美联储的宽松政策或许不足以推动额外的买盘。
在美联储发布声明后，涨幅居前的是公共事用和电讯股等对利率敏感的类股。比起经济再度成长的预期，这类股票对利率变动更有反应。能源股则因油价上涨而走升。
由于对企业的获利预期下降，加上美元升值使得近几周对企业获利的预期每况愈下，市场已经担忧估值的问题了。(完) (编译 许娜/徐文焰/戴素萍 审校 龚芳/张若琪/李婷仪)
路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。
在周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞(Marine Le Pen)。若后者当选，则法国有可能退出欧盟。这次中间派势力获得的胜利具有重大意义，打破了法国主流政党把持政权的局面，同时也将令欧洲盟国大大地松一口气。这些盟国本来担心，在英国公投决定退出欧盟和特朗普当选美国总统后，法国大选将再一次导致民粹主义势力的抬头。