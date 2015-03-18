《分析》美联储暗示将缓慢且谨慎地升息，给予投资者推高股债市的理由

然而近期利率上扬的预期，意谓着许多策略师已暗示短期利率将会上升，而非下滑，因此使得长短券之间的利差缩减，曲线呈现“趋平”。

这或许现在还不会发生，一些策略师推敲美联储的声明内容。在就业成长一直是近来美国经济比较强劲的一面之际，声明稿称需要看到更多劳动市场改善的迹象，之后才会升息。

“真正意义重大的是，他们调降了经济评估，这意谓着利率将更长期处于低位。而当他们开始升息时，将会采取相当慢的速度，”D.A. Davidson固定收益交易员Mary Ann Hurley表示。

股市投资者对美联储的行动做出正面的反应，但一些人旋即认为，美联储的宽松政策或许不足以推动额外的买盘。

在美联储发布声明后，涨幅居前的是公共事用和电讯股等对利率敏感的类股。比起经济再度成长的预期，这类股票对利率变动更有反应。能源股则因油价上涨而走升。