《综述》希腊总理要求欧盟停止“单边行动”，双方关系再度紧张

齐普拉斯在信中还继续攻击“欧盟的技术官员”。

欧盟执委会主席贾克表示，他担心解决希腊债务危机的进展速度，并敦促各方有所约束。

**时间快不够了**

希腊与债权人之间的裂痕扩大，而希腊的现金将在数周内告罄。该国技术小组及国际债权人上周开始谈判，试图就改革细节达成一致，但迄今仍无进展。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在柏林表示，“我们有这样的感觉，每个在处理这个问题的人都有这样的感觉，就是希腊的时间不多了。”他并称，希腊正在拒绝第三次纾困案。