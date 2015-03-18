《综述》希腊总理要求欧盟停止“单边行动”，双方关系再度紧张

欧洲股市：小跌，法股从马克龙胜选后触及的2008年高位回落
路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
齐普拉斯在信中还继续攻击“欧盟的技术官员”。
欧盟执委会主席贾克表示，他担心解决希腊债务危机的进展速度，并敦促各方有所约束。
**时间快不够了**
希腊与债权人之间的裂痕扩大，而希腊的现金将在数周内告罄。该国技术小组及国际债权人上周开始谈判，试图就改革细节达成一致，但迄今仍无进展。
德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在柏林表示，“我们有这样的感觉，每个在处理这个问题的人都有这样的感觉，就是希腊的时间不多了。”他并称，希腊正在拒绝第三次纾困案。
路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。
在周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞(Marine Le Pen)。若后者当选，则法国有可能退出欧盟。这次中间派势力获得的胜利具有重大意义，打破了法国主流政党把持政权的局面，同时也将令欧洲盟国大大地松一口气。这些盟国本来担心，在英国公投决定退出欧盟和特朗普当选美国总统后，法国大选将再一次导致民粹主义势力的抬头。