《综述》希腊总理要求欧盟停止“单边行动”，双方关系再度紧张

由于希腊仍无法重返债市，加上金援被恼火的债权方冻结，雅典方面必须迅速寻觅新的资金。希腊政府表示，齐普拉斯将于本周与欧盟领导人进行的峰会上提出此一问题。

但欧盟官员表示，他们并不了解希腊将此议题移送至峰会目的何在，因希腊问题并未排入峰会正式议程，仅能在峰会的周边会议讨论，且讨论内容也只涉及广泛的政治条款。

不过希腊周三出售13亿欧元(13.8亿美元)的三个月期国库券，对政府而言不无小补，这是希腊本月第三度顺利标售公债。标债总额将为一笔到期的公债提供再融资。

法国则是呼吁各方应有所节制，以免引发希腊退出欧元区。

“法国将尽全力避免擦枪走火，我认为我们的所作所为将能避免意外的发生，”法国财长萨潘(Michel Sapin)表示，“但没有人能断定此事的进展，这也是双方在言语上必须有所节制的原因。” (完) (编译 张荻/郑茵/戴素萍/陈宗琦；审校 张涛/王兴亚/徐文焰/龚芳)