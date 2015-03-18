国际油市：OPEC与其它产油国会谈计划搁浅，伊朗回归也难以促成

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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如果伊朗同世界大国就核问题达成协议，为提高伊朗石油供应铺平道路，进一步打压油价，那么这一问题有可能进入产油国的讨论议程。
分析师怀疑俄罗斯是否愿意改变呼吁别国减产的论调，而且鉴于伊拉克要求增加出口，沙特也一心要保住市场份额，其它OPEC成员国也未见得会让出市场份额给伊朗腾出空间。
“如果核问题协议达成，伊朗增加出口，那么市场将不得不适应这样的供应量，”一位OPEC的长期观察人士说。“我不觉得任何国家--无论是沙特、伊拉克还是俄罗斯--会同意削减他们自己的产量。”
Petromatrix石油分析师Olivier Jakob表示，伊朗增加出口将进一步考验OPEC作为一个12国组织的合作能力，他同时怀疑俄罗斯是否会愿意限制供应。
“有些人把11月的OPEC会议看作是这个组织已死，对伊朗解除制裁将给沙特、科威特和阿联酋带来严重问题，这倒是真的，”他说。
“他们已经面临伊拉克增产这个难题，现在又不得不面对伊朗的问题，多年来伊朗和伊拉克一样，自己并不认为应该受到任何产量配额的限制。”
OPEC将于6月举行下一次会议，目前看来将维持政策不变。和11月会议一样，俄罗斯官员料将飞往维也纳列席会议。(完)
(编译 张涛/郑茵 审校 张若琪/张荻)
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