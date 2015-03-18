版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 07:01 BJT

****澳新经济指标预测--3月19日-3月26日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值        
    
    3月16日当周
    
    3月19日(四)
    暂无重要经济数据。
    
    3月20日(五)
    暂无重要经济数据。
    
    3月23日当周
    
    3月22日(日)
    
    2100 新西兰Westpac消费者调查                    第一季               --      114.8

    3月23日(一)
    暂无重要经济数据。
    
    3月24日(二)
    2145 新西兰进口(亿新西兰元)                       2月              --        36.4
               出口(亿新西兰元)                                        --        37.0
               贸易收支(亿新西兰元)                                    --    顺差0.56
                                                  截至2月的一年        --    逆差14.1   
      
    3月25日(三)
    暂无重要经济数据。
    
    3月26日(四)
    暂无重要经济数据。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐