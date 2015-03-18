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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 07:23 BJT

《全球汇市》美元在美联储声明后急转直下，多头措手不及

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0826 1.0865 -0.36 -10.51 1.2097

美元/日圆 120.24 120.09 +0.12 +0.47 119.68

欧元/日圆 130.17 130.48 -0.24 -10.09 144.78

美元/瑞郎 0.9826 0.9782 +0.45 -1.16 0.9941

英镑/美元 1.4937 1.4976 -0.26 -4.08 1.5573

美元/加元 1.2577 1.2563 +0.11 +8.25 1.1618

澳元/美元 0.7756 0.7769 -0.17 -5.04 0.8168

新西兰元/美元 0.7480 0.7476 +0.05 -4.07 0.7797

澳元/日圆 93.260 93.300 -0.04 -4.59 97.750

新西兰元/日圆 89.940 89.780 +0.18 -3.61 93.310

英镑/日圆 179.60 179.85 -0.14 -3.64 186.38

澳元/新西兰元 1.0365 1.0366 -0.01 -0.99 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 戴素萍/杜明霞/刘秀红；审校 张荻/徐文焰)
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