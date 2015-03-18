《全球汇市》美元在美联储声明后急转直下，多头措手不及

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0826 1.0865 -0.36 -10.51 1.2097
美元/日圆 120.24 120.09 +0.12 +0.47 119.68
欧元/日圆 130.17 130.48 -0.24 -10.09 144.78
美元/瑞郎 0.9826 0.9782 +0.45 -1.16 0.9941
英镑/美元 1.4937 1.4976 -0.26 -4.08 1.5573
美元/加元 1.2577 1.2563 +0.11 +8.25 1.1618
澳元/美元 0.7756 0.7769 -0.17 -5.04 0.8168
新西兰元/美元 0.7480 0.7476 +0.05 -4.07 0.7797
澳元/日圆 93.260 93.300 -0.04 -4.59 97.750
新西兰元/日圆 89.940 89.780 +0.18 -3.61 93.310
英镑/日圆 179.60 179.85 -0.14 -3.64 186.38
澳元/新西兰元 1.0365 1.0366 -0.01 -0.99 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 戴素萍/杜明霞/刘秀红；审校 张荻/徐文焰)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(