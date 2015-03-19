欧洲经济指标预测--3月19日-3月26日****

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月16日当周 3月19日(四) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 2月 -- 顺差34.33 0830 瑞士三个月LIBOR目标区间 第一季 -- 负1.25%-负0.25% 1000 欧元区劳工成本(较上年) 第四季 -- +1.3% 欧元区薪资 -- +1.4% 3月20日(五) 0700 德国生产者物价指数(较前月) 2月 +0.2% -0.6% (较上年同期) -1.9% -2.2% 0900 欧元区经常帐收支(未经季节调整)(亿欧元) 1月 -- 盈余292 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余178 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流入672 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 2月 77.00 负94.05 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余189.2 3月23日当周 3月23日(一) 1100 英国工业联盟总工业订单差值 3月 -- 正10 1500 欧元区消费者信心指数 3月初值 -- 负6.70 3月24日(二) 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 -- 47.6 服务业PMI -- 53.4 综合PMI -- 52.2 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 -- 51.1 服务业PMI -- 54.7 综合PMI -- 53.8 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 -- 51.0 服务业PMI -- 53.7 综合PMI -- 53.3 0900 意大利薪资指数(较前月) 2月 -- +0.70% (较上年同期) -- +1.1% 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 -- -0.9% (较上年同期) -- +0.3% 零售物价指数(RPI) (较前月) -- -0.8% (较上年同期) -- +1.1% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- -0.9% (较上年同期) -- +1.2% 0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 2月 -- -3.7% (较上年同期) -- -14.2% 产出物价(较前月) -- -0.5% (较上年同期) -- -1.8% 核心产出物价(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +0.5% 3月24-27日 0700 德国进口物价(较前月) 2月 -- -0.8% (较上年同期) -- -4.4% 3月25日(三) 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 2月 -- 1.24 0745 法国企业景气指数 3月 -- 正99 0900 德国IFO企业景气判断指数 3月 -- 106.8 IFO企业现况指数 -- 111.3 IFO企业预期指数 -- 102.5 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 2月初值 -- 逆差2.3 3月26日(四) 0700 德国Gfk消费者信心指数 4月 -- 9.7 0745 法国国内生产总值(GDP)(较上季) 第四季 -- +0.1% 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 2月 -- +4.1% 民间贷款 -- -0.1% M3三个月移动平均年增长率 -- +3.6% 0930 英国零售销售(较上月) 2月 -- -0.3% (较上年同期) -- +5.4% 扣除能源的零售销售(较上月) -- -0.7% (较上年同期) -- +4.8% (完)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)