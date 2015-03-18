《美国上市公司业绩公布日程表》--3月19日至3月26日

欧元债市：南欧公债跑输，市场焦点从马克龙获胜转到欧洲央行
在周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞(Marine Le Pen)。若后者当选，则法国有可能退出欧盟。这次中间派势力获得的胜利具有重大意义，打破了法国主流政党把持政权的局面，同时也将令欧洲盟国大大地松一口气。这些盟国本来担心，在英国公投决定退出欧盟和特朗普当选美国总统后，法国大选将再一次导致民粹主义势力的抬头。
汤森路透3月18日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司： 公布时间 业绩季度及公司名称 代码 ---------------------------------------------------------------------- 3月19日 BMO Q1 2015 Lennar Corp 3月19日 AMC Q3 2015 耐克公司(耐吉,Nike) 3月20日 BMO Q3 2015 Darden Restaurants Inc 3月20日 BMO Q4 2014 蒂芙尼(Tiffany) 3月24日 BMO Q1 2015 McCormick & Company Inc 3月25日 BMO Q3 2015 Paychex Inc 3月25日 AMC Q4 2014 PVH Corp 3月25日 AMC Q4 2015 红帽 3月26日 BMO Q2 2015 埃森哲(Accenture) 3月26日 BMO Q3 2015 ConAgra Foods Inc 3月26日 AMC Q4 2014 GameStop Corp 如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 张若琪)
在周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞(Marine Le Pen)。若后者当选，则法国有可能退出欧盟。这次中间派势力获得的胜利具有重大意义，打破了法国主流政党把持政权的局面，同时也将令欧洲盟国大大地松一口气。这些盟国本来担心，在英国公投决定退出欧盟和特朗普当选美国总统后，法国大选将再一次导致民粹主义势力的抬头。
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。