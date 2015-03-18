法国财政：不会为了控制赤字而采取可能破坏增长的措施--总理

标题新闻：加拿大4月房屋开工年率降至21.41万户但仍接近五年高位，3月下修至25.23万户--CMHC
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路透布鲁塞尔3月18日 - 法国总理瓦尔斯(Manuel Valls)周三表示，法国将遵守其降低预算赤字的承诺，但会非常警惕，不会采取任何可能破坏增长的举措。
“法国将信守预算承诺，”瓦尔斯在和欧盟执委会主席贾克(Jean-Claude Juncker)的联合记者会上称。但他也说，撙节不应阻碍增长。
“我还向欧盟执委会强调，我们会特别警惕不要损害当前正在恢复的增长...，2015年将是经济恢复增长以及法国重拾信心的一年，”瓦尔斯说。
他还表示，法国不会认真考虑任何会削弱增长的预算措施。
贾克称，法国和欧盟执委会对经济的看法有很多地方是一致的。(完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)
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