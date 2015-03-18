日本数据：日圆贬值对日本企业信心的影响好坏不一--路透短观

欧洲股市：小跌，法股从马克龙胜选后触及的2008年高位回落
路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
路透短观调查表明，日本央行4月1日公布的短观调查料显示大型制造业信心稳步改善。路透短观调查与日本央行的短观调查有很强的关联性。
但路透短观调查还凸显出，经济从去年上调消费税导致的衰退中复苏情况并不均衡。油价暴跌带来的好处尚未扩散至资源匮乏的日本整体经济。
路透在3月3-16日间对483家大中型企业进行了调查，其中有255家企业回复。此时正值美元兑日圆 触及122日圆上方的八年高点，引发外界担忧日圆进一步贬值或将损及那些无法将进口成本增加传导下去的企业。
路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。
在周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞(Marine Le Pen)。若后者当选，则法国有可能退出欧盟。这次中间派势力获得的胜利具有重大意义，打破了法国主流政党把持政权的局面，同时也将令欧洲盟国大大地松一口气。这些盟国本来担心，在英国公投决定退出欧盟和特朗普当选美国总统后，法国大选将再一次导致民粹主义势力的抬头。