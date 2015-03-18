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货币新闻 | 2015年 3月 19日 星期四 07:53 BJT

日本数据：日圆贬值对日本企业信心的影响好坏不一--路透短观

路透短观调查表明，日本央行4月1日公布的短观调查料显示大型制造业信心稳步改善。路透短观调查与日本央行的短观调查有很强的关联性。

但路透短观调查还凸显出，经济从去年上调消费税导致的衰退中复苏情况并不均衡。油价暴跌带来的好处尚未扩散至资源匮乏的日本整体经济。

路透在3月3-16日间对483家大中型企业进行了调查，其中有255家企业回复。此时正值美元兑日圆 触及122日圆上方的八年高点，引发外界担忧日圆进一步贬值或将损及那些无法将进口成本增加传导下去的企业。
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