日本数据：日圆贬值对日本企业信心的影响好坏不一--路透短观

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
3月非制造业景气判断指数从上月的正22降至正21，未来三个月料进一步下滑至19。和12月时相比，3月非制造业指数降了2点，暗示将出炉的日本央行季度短观可能显示信心没什么改善。
指数由认为情况改善的企业百分比，减去认为情况恶化的企业百分比所计算得出。数值为正代表乐观者超过悲观者。
日本央行12月短观调查显示大型制造业信心稍稍恶化，服务业信心则则仅温和改善。
日央行周二政策会议维持大规模刺激计划不变后，4月的下次会议将会仔细检视即将出炉的短观调查。(完) (编译 郑茵/王兴亚/王丽鑫/张若琪 审校 杜明霞/龚芳/戴素萍/王颖)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)