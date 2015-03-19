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货币新闻 | 2015年 3月 19日 星期四 08:00 BJT

日本数据：日圆贬值对日本企业信心的影响好坏不一--路透短观

3月非制造业景气判断指数从上月的正22降至正21，未来三个月料进一步下滑至19。和12月时相比，3月非制造业指数降了2点，暗示将出炉的日本央行季度短观可能显示信心没什么改善。

指数由认为情况改善的企业百分比，减去认为情况恶化的企业百分比所计算得出。数值为正代表乐观者超过悲观者。

日本央行12月短观调查显示大型制造业信心稍稍恶化，服务业信心则则仅温和改善。

日央行周二政策会议维持大规模刺激计划不变后，4月的下次会议将会仔细检视即将出炉的短观调查。(完) (编译 郑茵/王兴亚/王丽鑫/张若琪 审校 杜明霞/龚芳/戴素萍/王颖)

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