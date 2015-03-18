版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 07:59 BJT

《全球市场》美元走跌且美债上涨，因美联储基调温和

美元兑日圆 周四跌幅相对稍小，下跌1.2%，报120.24日圆。

华尔街受到超宽松政策还将持续更长时间的预期提振，道琼工业指数 周三收涨1.27%，标准普尔500指数 涨1.22%，Nasdaq指数 涨0.92%。

大宗商品方面，现货金 涨至每盎司1,168.35美元。美国原油期货 报44.62美元，周三上涨3%。布兰特原油期货 周三结算价涨2.40%，报每桶55.91美元。(完) (编译 杜明霞/汪红英/戴素萍/刘秀红；审校 龚芳/徐文焰/王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐