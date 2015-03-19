《独家新闻》俄罗斯或将推迟中俄东线输气管道完工时间--消息人士

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
**西线对俄罗斯便宜，但对中国不利**
西部阿尔泰管线可将天然气从亚马尔输往中国，目前该地区的天然气从北极向南输送至俄罗斯国内系统，同时也有部分向西输往欧洲。但如果输往中国，则吸引力差很多，因为中国西部并不缺天然气，真正需要的是东部工业发达地区。
中俄在去年11月签署阿尔泰天然气管线框架协议，计划未来30年每年向中国提供300亿立方米天然气。俄罗斯希望2015年上半年能签署最终协议。
对俄罗斯来说，阿尔泰管线造价要远低于“西伯利亚力量”项目，而且可以吸收现有的闲置产能，无需开发新气田。
但阿尔泰天然气只能到达中国西部偏远地区，需要在中国境内新建大量管线系统，才能输送到主要位于中部和东部的大城市。
“把阿尔泰管线同中国主要的天然气消费者连接起来，是一个很大的工程。中国的五年发展规划也要相应作出重大改变。这是俄气面前的一个严重障碍，”天然气分析师Mikhail Korchemkin说。
他预测中国客户会要求大幅折扣，售价“可能远远低于俄气对欧洲出口的平均价格”。
目前中国政府表示仍对两个项目都感兴趣，但显然更加青睐东线。
中国石油天然气集团公司顾问曾兴球表示，俄罗斯先建西线的设想并不是新提出来的，对此已经讨论过一段时间了。俄气目前正在与中石油谈判。
与俄气合作的一家咨询公司的消息人士表示，俄气最晚夏季应该会确定先建设哪条管线。
“如果签订了具体的合同...那么西部管线的建设可能快于(东部)从Yakutia出发的线路，”这位消息人士说。俄气一位消息人士也证实了有关决策时间的说法。(完)
(编译 王颖/杜明霞/郑茵 审校 张涛/张若琪)
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