《独家新闻》俄罗斯或将推迟中俄东线输气管道完工时间--消息人士

**西线对俄罗斯便宜，但对中国不利**

西部阿尔泰管线可将天然气从亚马尔输往中国，目前该地区的天然气从北极向南输送至俄罗斯国内系统，同时也有部分向西输往欧洲。但如果输往中国，则吸引力差很多，因为中国西部并不缺天然气，真正需要的是东部工业发达地区。

中俄在去年11月签署阿尔泰天然气管线框架协议，计划未来30年每年向中国提供300亿立方米天然气。俄罗斯希望2015年上半年能签署最终协议。

对俄罗斯来说，阿尔泰管线造价要远低于“西伯利亚力量”项目，而且可以吸收现有的闲置产能，无需开发新气田。

但阿尔泰天然气只能到达中国西部偏远地区，需要在中国境内新建大量管线系统，才能输送到主要位于中部和东部的大城市。

“把阿尔泰管线同中国主要的天然气消费者连接起来，是一个很大的工程。中国的五年发展规划也要相应作出重大改变。这是俄气面前的一个严重障碍，”天然气分析师Mikhail Korchemkin说。

他预测中国客户会要求大幅折扣，售价“可能远远低于俄气对欧洲出口的平均价格”。

目前中国政府表示仍对两个项目都感兴趣，但显然更加青睐东线。

中国石油天然气集团公司顾问曾兴球表示，俄罗斯先建西线的设想并不是新提出来的，对此已经讨论过一段时间了。俄气目前正在与中石油谈判。

与俄气合作的一家咨询公司的消息人士表示，俄气最晚夏季应该会确定先建设哪条管线。

“如果签订了具体的合同...那么西部管线的建设可能快于(东部)从Yakutia出发的线路，”这位消息人士说。俄气一位消息人士也证实了有关决策时间的说法。(完)