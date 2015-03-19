日本个股：夏普考虑多种重组选择，但尚未作出决定

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
路透东京3月19日 - 日本电子厂商夏普 周四表示，正在考虑多种选项进行业务重组，不过尚未作出任何决定。该公司有可能四年中第三次录得年度净亏。
夏普发表上述声明前，日本经济新闻报导称，该公司计划在国内外裁员，对日本员工降薪，并重组不赚钱的业务部门。
夏普表示，该报导并非根据公司的声明。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)