《中国报摘》--中国证券报3月19日

* 头版头条:

--在一举攻破3,478点压力位后，沪综指 周三继续高歌猛进、量价齐升，再创近七年新高。蓝筹股和成长股联袂上涨、比翼齐飞。

* 其他:

--作为原油期货的上市场所，上海国际能源交易中心发布首批交易等4大业务规则，公开向社会征求意见，意味着原油期货的上市进程再近一步。

--上海市浦东新区副区长、上海自贸区管委会副主任简大年表示，上海自贸区“新51条”已进入报审程序，有望为扩区后的上海自贸区以及整个浦东新区金融改革、发展提供政策支持。“新51条”是上海联合“一行三会”制定的自贸区和上海国际金融中心联动的方案。

--财政部、国家税务总局近日发布的《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》规定，自2015年1月1日至2017年底，对年应纳税所得额低于20万元（含20万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

--交通运输部发布《关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》。明确提出，未来公共交通优先推广新能源汽车，力争在限行、限购和运营权等方面为新能源汽车“松绑”。