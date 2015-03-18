《中国报摘》--中国证券报3月19日

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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* 头版头条:
--在一举攻破3,478点压力位后，沪综指 周三继续高歌猛进、量价齐升，再创近七年新高。蓝筹股和成长股联袂上涨、比翼齐飞。
* 其他:
--作为原油期货的上市场所，上海国际能源交易中心发布首批交易等4大业务规则，公开向社会征求意见，意味着原油期货的上市进程再近一步。
--上海市浦东新区副区长、上海自贸区管委会副主任简大年表示，上海自贸区“新51条”已进入报审程序，有望为扩区后的上海自贸区以及整个浦东新区金融改革、发展提供政策支持。“新51条”是上海联合“一行三会”制定的自贸区和上海国际金融中心联动的方案。
--财政部、国家税务总局近日发布的《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》规定，自2015年1月1日至2017年底，对年应纳税所得额低于20万元（含20万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
--交通运输部发布《关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》。明确提出，未来公共交通优先推广新能源汽车，力争在限行、限购和运营权等方面为新能源汽车“松绑”。
--在中国大力推动体育产业发展，尤其是重视足球产业发展的大背景下，已有湖北、江苏、广州等多地提出具体措施。业内人士指出，随着顶层设计出台，地方版政策也将陆续出台，给体育产业带来巨大的想象空间。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 杨淑祯)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(