美国FED：主席叶伦在FOMC会议后新闻发布会的问答摘要

叶伦评论6月升息的可能性：

我要再次强调，今日调整利率前瞻性指引不应被解读为，暗示委员会已决定了首次上调联邦基金利率区间的时间。此次调整更不意味着一定会在6月升息。不过，我们不能排除这样的可能性。

叶伦评论美元拖累经济：

至于美元对美国的影响，虽然无法提供各位量化的预估，但我当然预期净出口将明显拖累今年的经济前景。不过请记得，我们必须把这列入整体脉络。影响美国经济展望的因素众多。尽管美元走势拖累美国经济，整体而言，委员会持续认为成长强度充沛，尤其是私人支出，即便在这种情况下，我们仍预期成长将高于趋势。

叶伦评论未能提供市场确定因素：

我们无法、也不应该提供确定因素，因为经济的发展本来就具有不确定性。市场参与者应该要跟我们一样参考公布的数据，然后形成自己对政策动向何去何从，以及政策该往哪个方向进展的预估，就如同我们随着数据的出现，而尝试去了解经济的发展一样。

叶伦评论在风险平衡时升息：

我们当然可以在风险平衡的情况出现时升息。

我们希望看到就业市场进一步改善。我们需要对经济有相当程度的信心，感受到经济正位于将达成我们2%通胀目标的轨道上。

叶伦评论美联储可能在任何会议升息：

联邦公开市场委员会的每一次会议都..可能做出(升息)决定。很明显的是，如果我们决定首度调升联邦基金利率，我认为那时将是回答相关问题与解释更多细节的适当场合。我们长久以来就有在会后举行记者会的能力，我们可以举行电话会议的记者会。而前任主席也曾在金融危机时期数度采用这样的方式。我们仍保有采行此一方式的能力，必要时也将采行。

叶伦评论FOMC从2012年9月起资料外泄：