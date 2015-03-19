美国FED：主席叶伦在FOMC会议后新闻发布会的问答摘要

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
叶伦评论6月升息的可能性：
我要再次强调，今日调整利率前瞻性指引不应被解读为，暗示委员会已决定了首次上调联邦基金利率区间的时间。此次调整更不意味着一定会在6月升息。不过，我们不能排除这样的可能性。
叶伦评论美元拖累经济：
至于美元对美国的影响，虽然无法提供各位量化的预估，但我当然预期净出口将明显拖累今年的经济前景。不过请记得，我们必须把这列入整体脉络。影响美国经济展望的因素众多。尽管美元走势拖累美国经济，整体而言，委员会持续认为成长强度充沛，尤其是私人支出，即便在这种情况下，我们仍预期成长将高于趋势。
叶伦评论未能提供市场确定因素：
我们无法、也不应该提供确定因素，因为经济的发展本来就具有不确定性。市场参与者应该要跟我们一样参考公布的数据，然后形成自己对政策动向何去何从，以及政策该往哪个方向进展的预估，就如同我们随着数据的出现，而尝试去了解经济的发展一样。
叶伦评论在风险平衡时升息：
我们当然可以在风险平衡的情况出现时升息。
我们希望看到就业市场进一步改善。我们需要对经济有相当程度的信心，感受到经济正位于将达成我们2%通胀目标的轨道上。
叶伦评论美联储可能在任何会议升息：
联邦公开市场委员会的每一次会议都..可能做出(升息)决定。很明显的是，如果我们决定首度调升联邦基金利率，我认为那时将是回答相关问题与解释更多细节的适当场合。我们长久以来就有在会后举行记者会的能力，我们可以举行电话会议的记者会。而前任主席也曾在金融危机时期数度采用这样的方式。我们仍保有采行此一方式的能力，必要时也将采行。
叶伦评论FOMC从2012年9月起资料外泄：
外界已报导称我们的督察长正对这次的事件进行检讨。有鉴于检讨仍在进行，我不会说明详细内容。但我只想说，我们乐见此次检讨，并期望检讨结果出炉。至于国会方面的调查，有国会成员对此一事件提出要求，而我们也已经安排好对他们进行简报，我们当然会配合，努力提供他们所要求的资讯。(完)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)