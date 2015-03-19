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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 08:08 BJT

表格：外资上周继续买超日股，日本投资者仍买超海外债券

路透东京3月19日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至3月14日当周，外资继续买超日本股票。

外资3月14日止当周在日本股市买超2,443亿日圆，前一周为买超2,918亿日圆。

日本投资人最近一周买超海外债券5,511亿日圆，前一周为买超2,682亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

3月 8日-3月14日 +244.3 +616.3 +906.7

3月 1日-3月 7日 +291.8r +283.1r +391.0

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

3月 8日-3月14日 +510.6 +551.1 +15.6

3月 1日-3月 7日 +356.2 +268.2r +65.6

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s) (完) (编译 张若琪 审校 张荻)

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