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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 08:12 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--3月19日-3月26日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 3/19 日本 标售三个月期贴现国库券

3/19 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通膨保值公

债 3/23 1350 法国 标售国库券(BTF)

3/24 日本 提高流动性标债 3/24 美国 发售两年期公债 3/25 美国 发售两年期浮息债券 3/25 美国 发售五年期公债 3/26 美国 标售七年期公债 3/26 日本 标售两年期公债 3/26 日本 标售三个月期贴现国库券 3/26 意大利 标售零息/BTP债券

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 戴素萍 审校 张若琪)

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