中国个股：电广传媒与美狮门影业发布首批合作片单，包括惊天魔盗团2

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
路透上海3月19日 - 在1月底签定未来三年合作拍摄电影的框架后，中国电广传媒 和美国好莱坞最大独立制片商狮门影业 周三公布首批合作电影名单，包括惊天魔盗团（Now you see me)的续集。
公司新闻稿显示，其余合拍影片还包括《埃及众神》、《最后的女巫猎人》、《时光尽头的恋人》等。
据上海证券报周四报导，电广传媒已与美国华裔刑侦鉴定专家李昌钰签订独家版权合作，将对其侦破的经典案例进行电影及相关领域的改编。据电影业人士分析，在明星、版权等资源日益高涨的行业背景下，独家签约李昌钰，无疑为后续储备了重要的版权资源。
李昌钰曾参与多起重要案件鉴定和调查，例如美国肯尼迪总统被刺杀案、橄榄球明星OJ·辛普森杀妻案以及2004年台湾时任总统陈水扁被枪击案。
该报导指出，为保证投资收益，合作的大部分影片将采取全球预售方式，以降低投资风险。在合作项目中，除了影片票房收入外，电广传媒还将获得包括家庭娱乐、视频电播、电子销售、订阅视频点播、数字租赁、付费电视以及国际发行等相关收入。双方还将探索网络视频、游戏、主题公园等衍生产品的开发，展开全方位的合作。
电广传媒1月底公告称，在未来三年内，电广传媒将携手狮门影业投资15亿美元合拍50部大片。电广传媒的单片投资一般上限为3,000万美元，如果因合作影片投资规模较大导致 电广传媒出资金额超过这一上限，其可以选择以实际净制作投资25%的方案进行投资。对于狮门启动的中国合拍片，公司的投资比例可达到净制作投资的43%。
另外，电广传媒还享有每年四部与狮门影业合作电影在中国的独家销售权。
去年，中国电影票房收入已接近300亿元人民币。据国内媒体稍早报导，今年2月，中国电影业当月票房突破40亿元，首次超过美国成为全球票房冠军。
狮门影业是全球最大的独立电影制片商之一，其曾拍摄过《暮光之城》系列、《惊天魔盗团》等知名影片，历史上共获得20次奥斯卡奖。其中2013年上映的惊天魔盗团全球票房收入达3.5亿美元。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券