中国个股：电广传媒与美狮门影业发布首批合作片单，包括惊天魔盗团2

路透上海3月19日 - 在1月底签定未来三年合作拍摄电影的框架后，中国电广传媒 和美国好莱坞最大独立制片商狮门影业 周三公布首批合作电影名单，包括惊天魔盗团（Now you see me)的续集。

公司新闻稿显示，其余合拍影片还包括《埃及众神》、《最后的女巫猎人》、《时光尽头的恋人》等。

据上海证券报周四报导，电广传媒已与美国华裔刑侦鉴定专家李昌钰签订独家版权合作，将对其侦破的经典案例进行电影及相关领域的改编。据电影业人士分析，在明星、版权等资源日益高涨的行业背景下，独家签约李昌钰，无疑为后续储备了重要的版权资源。

李昌钰曾参与多起重要案件鉴定和调查，例如美国肯尼迪总统被刺杀案、橄榄球明星OJ·辛普森杀妻案以及2004年台湾时任总统陈水扁被枪击案。

该报导指出，为保证投资收益，合作的大部分影片将采取全球预售方式，以降低投资风险。在合作项目中，除了影片票房收入外，电广传媒还将获得包括家庭娱乐、视频电播、电子销售、订阅视频点播、数字租赁、付费电视以及国际发行等相关收入。双方还将探索网络视频、游戏、主题公园等衍生产品的开发，展开全方位的合作。

电广传媒1月底公告称，在未来三年内，电广传媒将携手狮门影业投资15亿美元合拍50部大片。电广传媒的单片投资一般上限为3,000万美元，如果因合作影片投资规模较大导致 电广传媒出资金额超过这一上限，其可以选择以实际净制作投资25%的方案进行投资。对于狮门启动的中国合拍片，公司的投资比例可达到净制作投资的43%。

另外，电广传媒还享有每年四部与狮门影业合作电影在中国的独家销售权。

去年，中国电影票房收入已接近300亿元人民币。据国内媒体稍早报导，今年2月，中国电影业当月票房突破40亿元，首次超过美国成为全球票房冠军。